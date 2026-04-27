El mercado del alquiler sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas para millones de hogares. La falta de oferta, los precios elevados y la presión sobre los ingresos familiares mantienen la vivienda en el centro del debate público. Ahora llega un nuevo cambio que impacta de forma directa en quienes tengan revisión anual de renta pendiente. El índice de referencia para actualizar alquileres quedó fijado en el 2,14%, según un dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), porcentaje que se aplica a determinados contratos sujetos al sistema vigente impulsado tras la Ley de Arrendamientos Urbanos. No todos los contratos se actualizan de forma automática ni todos están sujetos al mismo sistema. Esta subida afecta principalmente a los alquileres cuya revisión anual corresponda en este momento y que estén vinculados al nuevo índice de referencia aplicable a contratos firmados tras la entrada en vigor de la normativa estatal. La Ley por el Derecho a la Vivienda, publicada en el BOE en mayo de 2023, abrió la puerta a este nuevo mecanismo para evitar incrementos desproporcionados ligados al IPC. En la práctica, si el contrato permite revisión anual y entra dentro del sistema aplicable, el propietario podrá actualizar la renta con el límite marcado por el dato oficial vigente. El nuevo dato del 2,14% supone una moderación frente al mes anterior, cuando el índice se situó en el 2,32%. Sin embargo, sigue representando una subida para quienes deban renovar ahora su contrato o pasar por la revisión anual de la renta. Eso significa que, aunque el porcentaje sea menor que en meses previos, el inquilino pagará más si corresponde actualización. Por ejemplo, un alquiler de 800 euros podría incrementarse en torno a 17,12 euros al mes, mientras uno de 1000 euros subiría unos 21,40 euros mensuales. El Gobierno sustituyó los antiguos topes extraordinarios del 2% y 3% por este sistema estable calculado por el INE, después del fuerte repunte inflacionario registrado tras 2022. Para los inquilinos, la principal consecuencia es clara: si toca revisión y el contrato lo permite, habrá una nueva subida dentro del límite legal. Para los propietarios, el índice marca una referencia oficial con la que ajustar rentas sin recurrir a aumentos más bruscos. En paralelo, la tensión del mercado continúa. Muchas familias destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, especialmente en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. El nuevo índice busca contener aumentos extremos, pero no elimina el problema estructural de oferta escasa y demanda elevada. Por eso, cada actualización mensual sigue siendo observada con atención por propietarios, inquilinos y expertos en vivienda.