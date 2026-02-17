En la apertura de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026, en España, las acciones de Utilities de gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 15 euros y registran un volumen de 96515 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,46% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 2 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica un posible equilibrio en la demanda y oferta de la acción. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 18.16%, que es superior a la volatilidad anual del 16.76%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Enagás ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,07 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro energético de España y Europa.