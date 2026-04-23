El precio medio de la luz para el viernes, 24 de abril de 2026 en España será de 72.69 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.817 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del viernes, 24 de abril de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 111,52 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de 15,25 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: