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Este domingo, 7 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 51.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -628 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 7 de junio?
Para el domingo, 7 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 123,47 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|123.47 euros
|De 21:00 a 22:00
|121.31 euros
|De 23:00 a 24:00
|111.1 euros
|De 6:00 a 7:00
|99.62 euros
|De 0:00 a 1:00
|98.21 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 7 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|-2.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|-2.1 euros
|De 13:00 a 14:00
|-2.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|-2.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|-2.1 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|98.21
|De 1:00 a 2:00
|94.18
|De 2:00 a 3:00
|94.73
|De 3:00 a 4:00
|95.11
|De 4:00 a 5:00
|96.38
|De 5:00 a 6:00
|97.34
|De 6:00 a 7:00
|99.62
|De 7:00 a 8:00
|76.59
|De 8:00 a 9:00
|9.38
|De 9:00 a 10:00
|-0.54
|De 10:00 a 11:00
|-1.39
|De 11:00 a 12:00
|-2.1
|De 12:00 a 13:00
|-2.1
|De 13:00 a 14:00
|-2.1
|De 14:00 a 15:00
|-2.1
|De 15:00 a 16:00
|-2.1
|De 16:00 a 17:00
|-1.96
|De 17:00 a 18:00
|-0.27
|De 18:00 a 19:00
|1.1
|De 19:00 a 20:00
|45.21
|De 20:00 a 21:00
|98.03
|De 21:00 a 22:00
|121.31
|De 22:00 a 23:00
|123.47
|De 23:00 a 24:00
|111.1
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las luces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.