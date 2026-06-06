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Este domingo, 7 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 51.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -628 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 7 de junio?

Para el domingo, 7 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 123,47 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 123.47 euros 
De 21:00 a 22:00  121.31 euros 
De 23:00 a 24:00  111.1 euros 
De 6:00 a 7:00 99.62 euros 
De 0:00 a 1:00 98.21 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 7 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 -2.1 euros 
De 12:00 a 13:00  -2.1 euros 
De 13:00 a 14:00  -2.1 euros 
De 14:00 a 15:00  -2.1 euros 
De 15:00 a 16:00  -2.1 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0098.21
De 1:00 a 2:0094.18
De 2:00 a 3:0094.73
De 3:00 a 4:0095.11
De 4:00 a 5:0096.38
De 5:00 a 6:0097.34
De 6:00 a 7:0099.62
De 7:00 a 8:0076.59
De 8:00 a 9:009.38
De 9:00 a 10:00-0.54
De 10:00 a 11:00-1.39
De 11:00 a 12:00-2.1
De 12:00 a 13:00-2.1
De 13:00 a 14:00-2.1
De 14:00 a 15:00-2.1
De 15:00 a 16:00-2.1
De 16:00 a 17:00-1.96
De 17:00 a 18:00-0.27
De 18:00 a 19:001.1
De 19:00 a 20:0045.21
De 20:00 a 21:0098.03
De 21:00 a 22:00121.31
De 22:00 a 23:00123.47
De 23:00 a 24:00111.1
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las luces.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.