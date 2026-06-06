Este domingo, 7 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 51.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -628 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 7 de junio?

Para el domingo, 7 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 123,47 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 123.47 euros De 21:00 a 22:00 121.31 euros De 23:00 a 24:00 111.1 euros De 6:00 a 7:00 99.62 euros De 0:00 a 1:00 98.21 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 7 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -2.1 euros De 12:00 a 13:00 -2.1 euros De 13:00 a 14:00 -2.1 euros De 14:00 a 15:00 -2.1 euros De 15:00 a 16:00 -2.1 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 98.21 De 1:00 a 2:00 94.18 De 2:00 a 3:00 94.73 De 3:00 a 4:00 95.11 De 4:00 a 5:00 96.38 De 5:00 a 6:00 97.34 De 6:00 a 7:00 99.62 De 7:00 a 8:00 76.59 De 8:00 a 9:00 9.38 De 9:00 a 10:00 -0.54 De 10:00 a 11:00 -1.39 De 11:00 a 12:00 -2.1 De 12:00 a 13:00 -2.1 De 13:00 a 14:00 -2.1 De 14:00 a 15:00 -2.1 De 15:00 a 16:00 -2.1 De 16:00 a 17:00 -1.96 De 17:00 a 18:00 -0.27 De 18:00 a 19:00 1.1 De 19:00 a 20:00 45.21 De 20:00 a 21:00 98.03 De 21:00 a 22:00 121.31 De 22:00 a 23:00 123.47 De 23:00 a 24:00 111.1

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?