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Este jueves, 11 de junio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 34.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.052 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 11 de junio?

A lo largo del jueves, 11 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 116,72 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 116.72 euros 
De 22:00 a 23:00  105.79 euros 
De 23:00 a 24:00  83.61 euros 
De 20:00 a 21:00 68.86 euros 
De 7:00 a 8:00 63.75 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 11 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 -0.01 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.01 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.01 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0059.02
De 1:00 a 2:0052.73
De 2:00 a 3:0040.84
De 3:00 a 4:0040.94
De 4:00 a 5:0042.63
De 5:00 a 6:0048.47
De 6:00 a 7:0062.0
De 7:00 a 8:0063.75
De 8:00 a 9:0023.66
De 9:00 a 10:001.61
De 10:00 a 11:00-0.0
De 11:00 a 12:00-0.01
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.01
De 15:00 a 16:00-0.01
De 16:00 a 17:00-0.01
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:004.1
De 19:00 a 20:0021.97
De 20:00 a 21:0068.86
De 21:00 a 22:00116.72
De 22:00 a 23:00105.79
De 23:00 a 24:0083.61
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.