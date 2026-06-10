Este jueves, 11 de junio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 34.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.052 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 11 de junio?

A lo largo del jueves, 11 de junio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 116,72 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 116.72 euros De 22:00 a 23:00 105.79 euros De 23:00 a 24:00 83.61 euros De 20:00 a 21:00 68.86 euros De 7:00 a 8:00 63.75 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 11 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 59.02 De 1:00 a 2:00 52.73 De 2:00 a 3:00 40.84 De 3:00 a 4:00 40.94 De 4:00 a 5:00 42.63 De 5:00 a 6:00 48.47 De 6:00 a 7:00 62.0 De 7:00 a 8:00 63.75 De 8:00 a 9:00 23.66 De 9:00 a 10:00 1.61 De 10:00 a 11:00 -0.0 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 4.1 De 19:00 a 20:00 21.97 De 20:00 a 21:00 68.86 De 21:00 a 22:00 116.72 De 22:00 a 23:00 105.79 De 23:00 a 24:00 83.61

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: