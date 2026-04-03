La demanda de energía en España del sábado marcó la cifra de 10.402.798 MWh con respecto a los 11.515.985 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 14.8 euros a 21.32 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 76,77 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -2,33 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: