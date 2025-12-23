Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 40.8 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.766 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 24 de diciembre?

Para el miércoles, 24 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 72,86 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 72.86 euros De 0:00 a 1:00 70.45 euros De 19:00 a 20:00 68.72 euros De 17:00 a 18:00 62.44 euros De 20:00 a 21:00 61.83 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 24 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 16,63 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 16.63 euros De 12:00 a 13:00 17.47 euros De 14:00 a 15:00 18.36 euros De 11:00 a 12:00 22.3 euros De 6:00 a 7:00 23.92 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 70.45 De 1:00 a 2:00 48.63 De 2:00 a 3:00 31.53 De 3:00 a 4:00 30.92 De 4:00 a 5:00 26.21 De 5:00 a 6:00 25.42 De 6:00 a 7:00 23.92 De 7:00 a 8:00 44.07 De 8:00 a 9:00 59.37 De 9:00 a 10:00 49.78 De 10:00 a 11:00 33.09 De 11:00 a 12:00 22.3 De 12:00 a 13:00 17.47 De 13:00 a 14:00 16.63 De 14:00 a 15:00 18.36 De 15:00 a 16:00 25.19 De 16:00 a 17:00 38.44 De 17:00 a 18:00 62.44 De 18:00 a 19:00 72.86 De 19:00 a 20:00 68.72 De 20:00 a 21:00 61.83 De 21:00 a 22:00 50.9 De 22:00 a 23:00 42.59 De 23:00 a 24:00 38.01

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: