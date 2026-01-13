En esta noticia
Este miércoles, 14 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 114.41 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.920 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 14 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 165,58 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|165.58 euros
|De 9:00 a 10:00
|149.18 euros
|De 20:00 a 21:00
|146.64 euros
|De 18:00 a 19:00
|141.1 euros
|De 21:00 a 22:00
|131.67 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 14 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de 88,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|88.21 euros
|De 3:00 a 4:00
|89.5 euros
|De 6:00 a 7:00
|90.09 euros
|De 2:00 a 3:00
|90.21 euros
|De 5:00 a 6:00
|91.2 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|109.0
|De 1:00 a 2:00
|100.01
|De 2:00 a 3:00
|90.21
|De 3:00 a 4:00
|89.5
|De 4:00 a 5:00
|88.21
|De 5:00 a 6:00
|91.2
|De 6:00 a 7:00
|90.09
|De 7:00 a 8:00
|113.43
|De 8:00 a 9:00
|126.7
|De 9:00 a 10:00
|149.18
|De 10:00 a 11:00
|130.0
|De 11:00 a 12:00
|116.76
|De 12:00 a 13:00
|110.35
|De 13:00 a 14:00
|103.13
|De 14:00 a 15:00
|102.77
|De 15:00 a 16:00
|109.74
|De 16:00 a 17:00
|111.01
|De 17:00 a 18:00
|117.53
|De 18:00 a 19:00
|141.1
|De 19:00 a 20:00
|165.58
|De 20:00 a 21:00
|146.64
|De 21:00 a 22:00
|131.67
|De 22:00 a 23:00
|116.57
|De 23:00 a 24:00
|95.55
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.