Este miércoles, 14 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 114.41 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.920 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 14 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 165,58 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 165.58 euros De 9:00 a 10:00 149.18 euros De 20:00 a 21:00 146.64 euros De 18:00 a 19:00 141.1 euros De 21:00 a 22:00 131.67 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 14 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de 88,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 88.21 euros De 3:00 a 4:00 89.5 euros De 6:00 a 7:00 90.09 euros De 2:00 a 3:00 90.21 euros De 5:00 a 6:00 91.2 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 109.0 De 1:00 a 2:00 100.01 De 2:00 a 3:00 90.21 De 3:00 a 4:00 89.5 De 4:00 a 5:00 88.21 De 5:00 a 6:00 91.2 De 6:00 a 7:00 90.09 De 7:00 a 8:00 113.43 De 8:00 a 9:00 126.7 De 9:00 a 10:00 149.18 De 10:00 a 11:00 130.0 De 11:00 a 12:00 116.76 De 12:00 a 13:00 110.35 De 13:00 a 14:00 103.13 De 14:00 a 15:00 102.77 De 15:00 a 16:00 109.74 De 16:00 a 17:00 111.01 De 17:00 a 18:00 117.53 De 18:00 a 19:00 141.1 De 19:00 a 20:00 165.58 De 20:00 a 21:00 146.64 De 21:00 a 22:00 131.67 De 22:00 a 23:00 116.57 De 23:00 a 24:00 95.55

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Consejos para ahorrar luz en casa