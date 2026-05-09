Hoy sábado 9 de mayo los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo. A continuación, tienes la predicción de tu horóscopo para saber qué espera a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Es probable que hoy alguien te lleve la contraria y eso te incomode, pero conviene que valores si tiene o no razón, porque puede que seas tú quien esté equivocado. Escuchar es la mejor manera de aprender. Deja a un lado la terquedad. Leo, hoy en el trabajo alguien podría discutirte algo. Escucha con calma y evalúa si esa persona tiene razón. Si dejas la obstinación, aprenderás algo valioso y evitarás tensiones. Así ganarás respeto y mejores resultados. Hoy, Leo brilla en el amor: tu carisma atrae miradas y una charla sincera puede acercarte a alguien especial. Eres especialmente compatible con Aries: comparten fuego, iniciativa y pasión; juntos se impulsan y mantienen la chispa. Leo es carismático y seguro; le gusta brillar y liderar con confianza. Su energía cálida atrae a los demás. A veces puede ser orgulloso, pero es leal y protector con quienes ama. Cuando se siente valorado, muestra gran generosidad. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Respira antes de responder y escucha con apertura, Leo. Valora con honestidad si la otra persona tiene razón y ajusta tu postura si es necesario. Suelta la terquedad por hoy y convierte cada crítica en aprendizaje.