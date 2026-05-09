Durante este sábado 9 de mayo, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida. Estarás indeciso ante alguna propuesta, porque no quieres arriesgarte a tomar una decisión que luego te salga mal. Sin embargo, esa vacilación no te beneficia en este momento. Percibes que algo está cambiando y se te escapa de las manos, pero la solución no llegará al instante. Mantén la calma. En el trabajo, Libra, podrías dudar ante una propuesta y temer un paso en falso; cuida tu imagen siendo claro y poniendo un plazo para decidir. Pide detalles y comunica tus límites sin caer en la parálisis. Notarás cambios que aún no comprendes y la solución no será inmediata. Relájate, observa y avanza con pasos pequeños para mantener el control. Libra, hoy tu encanto brilla: una charla casual puede volverse romance. Baja la guardia y confía en tu intuición. Eres muy compatible con Géminis: aire con aire, risas y ritmo. Juntos fluyen las ideas y el cariño. Libra es diplomático, amable y busca la armonía en todo. Valora la justicia y evita los conflictos, actuando como mediador. Disfruta la estética y las relaciones, pero puede dudar al decidir por querer complacer a todos. Su encanto social y sentido del equilibrio lo hacen muy querido. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Libra, fija un plazo y toma una decisión alineada con tus valores para no proyectar indecisión. Comunica con claridad y cuida tu imagen siendo honesto sobre lo que sabes y lo que no. Acepta que el cambio toma tiempo: enfócate en lo que controlas y date espacios para relajarte.