En España, el precio medio de la luz para el jueves, 7 de mayo de 2026 será de 86.97 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.130 % respecto al valor de ayer que fue de 78.14 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 148,07 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 19,24 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: