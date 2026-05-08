La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 11.838.171 MWh con respecto a los 11.813.355 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 64.58 euros a 34.11 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 80,06 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: