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Este martes, 2 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.704 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de junio?
Para el martes, 2 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 116,14 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|116.14 euros
|De 2:00 a 3:00
|101.64 euros
|De 6:00 a 7:00
|101.0 euros
|De 1:00 a 2:00
|100.05 euros
|De 3:00 a 4:00
|94.65 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,06 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|-0.06 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.04 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 17:00 a 18:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|116.14
|De 1:00 a 2:00
|100.05
|De 2:00 a 3:00
|101.64
|De 3:00 a 4:00
|94.65
|De 4:00 a 5:00
|93.12
|De 5:00 a 6:00
|93.71
|De 6:00 a 7:00
|101.0
|De 7:00 a 8:00
|90.55
|De 8:00 a 9:00
|59.32
|De 9:00 a 10:00
|18.19
|De 10:00 a 11:00
|1.2
|De 11:00 a 12:00
|0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.0
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.04
|De 16:00 a 17:00
|-0.06
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|0.75
|De 19:00 a 20:00
|10.02
|De 20:00 a 21:00
|74.02
|De 21:00 a 22:00
|93.62
|De 22:00 a 23:00
|92.3
|De 23:00 a 24:00
|82.8
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.