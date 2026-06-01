Este martes, 2 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.704 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de junio?

Para el martes, 2 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 116,14 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 116.14 euros De 2:00 a 3:00 101.64 euros De 6:00 a 7:00 101.0 euros De 1:00 a 2:00 100.05 euros De 3:00 a 4:00 94.65 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,06 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 -0.06 euros De 15:00 a 16:00 -0.04 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 17:00 a 18:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 116.14 De 1:00 a 2:00 100.05 De 2:00 a 3:00 101.64 De 3:00 a 4:00 94.65 De 4:00 a 5:00 93.12 De 5:00 a 6:00 93.71 De 6:00 a 7:00 101.0 De 7:00 a 8:00 90.55 De 8:00 a 9:00 59.32 De 9:00 a 10:00 18.19 De 10:00 a 11:00 1.2 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 -0.0 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.04 De 16:00 a 17:00 -0.06 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 0.75 De 19:00 a 20:00 10.02 De 20:00 a 21:00 74.02 De 21:00 a 22:00 93.62 De 22:00 a 23:00 92.3 De 23:00 a 24:00 82.8

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?