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Este martes, 2 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.704 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de junio?

Para el martes, 2 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 116,14 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 0:00 a 1:00 116.14 euros 
De 2:00 a 3:00  101.64 euros 
De 6:00 a 7:00  101.0 euros 
De 1:00 a 2:00 100.05 euros 
De 3:00 a 4:00 94.65 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,06 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 16:00 a 17:00 -0.06 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.04 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.01 euros 
De 17:00 a 18:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00116.14
De 1:00 a 2:00100.05
De 2:00 a 3:00101.64
De 3:00 a 4:0094.65
De 4:00 a 5:0093.12
De 5:00 a 6:0093.71
De 6:00 a 7:00101.0
De 7:00 a 8:0090.55
De 8:00 a 9:0059.32
De 9:00 a 10:0018.19
De 10:00 a 11:001.2
De 11:00 a 12:000.0
De 12:00 a 13:00-0.0
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.01
De 15:00 a 16:00-0.04
De 16:00 a 17:00-0.06
De 17:00 a 18:00-0.01
De 18:00 a 19:000.75
De 19:00 a 20:0010.02
De 20:00 a 21:0074.02
De 21:00 a 22:0093.62
De 22:00 a 23:0092.3
De 23:00 a 24:0082.8
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.