El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 12.728.498 MWh con respecto a los 14.288.450 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 131.4 euros el MWh, unos 90.98 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 20 de julio?

Para el lunes, 20 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 186,34 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 186.34 euros De 7:00 a 8:00 178.01 euros De 21:00 a 22:00 177.62 euros De 8:00 a 9:00 174.5 euros De 23:00 a 24:00 173.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 20 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 60.0 euros De 15:00 a 16:00 69.43 euros De 17:00 a 18:00 69.43 euros De 14:00 a 15:00 79.01 euros De 13:00 a 14:00 81.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 168.0 De 1:00 a 2:00 160.63 De 2:00 a 3:00 159.0 De 3:00 a 4:00 158.52 De 4:00 a 5:00 158.52 De 5:00 a 6:00 159.86 De 6:00 a 7:00 170.0 De 7:00 a 8:00 178.01 De 8:00 a 9:00 174.5 De 9:00 a 10:00 145.3 De 10:00 a 11:00 105.1 De 11:00 a 12:00 88.96 De 12:00 a 13:00 82.4 De 13:00 a 14:00 81.0 De 14:00 a 15:00 79.01 De 15:00 a 16:00 69.43 De 16:00 a 17:00 60.0 De 17:00 a 18:00 69.43 De 18:00 a 19:00 85.93 De 19:00 a 20:00 114.04 De 20:00 a 21:00 149.0 De 21:00 a 22:00 177.62 De 22:00 a 23:00 186.34 De 23:00 a 24:00 173.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: