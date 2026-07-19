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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 12.728.498 MWh con respecto a los 14.288.450 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 131.4 euros el MWh, unos 90.98 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 20 de julio?
Para el lunes, 20 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 186,34 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|186.34 euros
|De 7:00 a 8:00
|178.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|177.62 euros
|De 8:00 a 9:00
|174.5 euros
|De 23:00 a 24:00
|173.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 20 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|60.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|69.43 euros
|De 17:00 a 18:00
|69.43 euros
|De 14:00 a 15:00
|79.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|81.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|168.0
|De 1:00 a 2:00
|160.63
|De 2:00 a 3:00
|159.0
|De 3:00 a 4:00
|158.52
|De 4:00 a 5:00
|158.52
|De 5:00 a 6:00
|159.86
|De 6:00 a 7:00
|170.0
|De 7:00 a 8:00
|178.01
|De 8:00 a 9:00
|174.5
|De 9:00 a 10:00
|145.3
|De 10:00 a 11:00
|105.1
|De 11:00 a 12:00
|88.96
|De 12:00 a 13:00
|82.4
|De 13:00 a 14:00
|81.0
|De 14:00 a 15:00
|79.01
|De 15:00 a 16:00
|69.43
|De 16:00 a 17:00
|60.0
|De 17:00 a 18:00
|69.43
|De 18:00 a 19:00
|85.93
|De 19:00 a 20:00
|114.04
|De 20:00 a 21:00
|149.0
|De 21:00 a 22:00
|177.62
|De 22:00 a 23:00
|186.34
|De 23:00 a 24:00
|173.0
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.