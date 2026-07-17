En España, el precio medio de la luz para el sábado, 18 de julio de 2026 será de 91.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.350 % respecto al valor de ayer que fue de 137.54 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 18 de julio?

En el sábado, 18 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 168,41 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 168.41 euros De 7:00 a 8:00 158.04 euros De 2:00 a 3:00 158.0 euros De 1:00 a 2:00 157.55 euros De 6:00 a 7:00 155.55 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 18 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.51 euros De 12:00 a 13:00 0.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 168.41 De 1:00 a 2:00 157.55 De 2:00 a 3:00 158.0 De 3:00 a 4:00 155.3 De 4:00 a 5:00 154.79 De 5:00 a 6:00 154.79 De 6:00 a 7:00 155.55 De 7:00 a 8:00 158.04 De 8:00 a 9:00 146.35 De 9:00 a 10:00 82.67 De 10:00 a 11:00 22.99 De 11:00 a 12:00 1.49 De 12:00 a 13:00 0.72 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.51 De 17:00 a 18:00 1.68 De 18:00 a 19:00 16.55 De 19:00 a 20:00 82.5 De 20:00 a 21:00 119.78 De 21:00 a 22:00 150.0 De 22:00 a 23:00 155.55 De 23:00 a 24:00 152.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?