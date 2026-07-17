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En España, el precio medio de la luz para el sábado, 18 de julio de 2026 será de 91.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.350 % respecto al valor de ayer que fue de 137.54 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 18 de julio?
En el sábado, 18 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 168,41 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|168.41 euros
|De 7:00 a 8:00
|158.04 euros
|De 2:00 a 3:00
|158.0 euros
|De 1:00 a 2:00
|157.55 euros
|De 6:00 a 7:00
|155.55 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 18 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.51 euros
|De 12:00 a 13:00
|0.72 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|168.41
|De 1:00 a 2:00
|157.55
|De 2:00 a 3:00
|158.0
|De 3:00 a 4:00
|155.3
|De 4:00 a 5:00
|154.79
|De 5:00 a 6:00
|154.79
|De 6:00 a 7:00
|155.55
|De 7:00 a 8:00
|158.04
|De 8:00 a 9:00
|146.35
|De 9:00 a 10:00
|82.67
|De 10:00 a 11:00
|22.99
|De 11:00 a 12:00
|1.49
|De 12:00 a 13:00
|0.72
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|0.0
|De 16:00 a 17:00
|0.51
|De 17:00 a 18:00
|1.68
|De 18:00 a 19:00
|16.55
|De 19:00 a 20:00
|82.5
|De 20:00 a 21:00
|119.78
|De 21:00 a 22:00
|150.0
|De 22:00 a 23:00
|155.55
|De 23:00 a 24:00
|152.0
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no las estés usando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.