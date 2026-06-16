Este martes, 16 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 20,89 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 442.810. Esta cifra refleja una variación del 1,41% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pasó de una fase inicial volátil a una racha bajista en la mitad del periodo y terminó con cuatro sesiones seguidas al alza, recuperando terreno y cerrando con claro impulso alcista pese a un balance de días equilibrado.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 25.64%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 29.78%. Esto significa que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere un comportamiento más predecible y menos inestable en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.