La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 3 de agosto de 2026 es de 16,91 euros y documentan un total de 18.497 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,06%.

Enagás S.A. comenzó con dos avances, luego alternó una caída, un repunte y una jornada plana; después encadenó tres descensos, otra sesión sin cambios y una nueva bajada, cerrando los 10 días con un sesgo claramente bajista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 10.8882%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.0397%. Dado que el 10.8882% es menor que el 22.0397%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento de todo el año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

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La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.