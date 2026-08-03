Hoy lunes 3 de agosto los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

El horóscopo para Leo este lunes

Hoy controla cuidadosamente cada gasto y pago: podrías dejarte convencer por alguien diestro en marketing y acabar comprando algo que, con el tiempo, no te aportará nada. A veces tienes despistes que no favorecen tu economía. Mantente alerta.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

En el trabajo, Leo, cuida el presupuesto: podrían intentar venderte algo brillante que no necesitas. Evalúa cada gasto con cabeza fría y pide una segunda opinión antes de aprobar.

Evita descuidos: revisa facturas, contratos y detalles para no perder dinero. Hoy la prudencia financiera será tu mejor aliada.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este lunes 3 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

La predicción de los astros para Cáncer (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Revisa cada gasto y fija un presupuesto para hoy. Desconfía de promociones urgentes o demasiado atractivas; decide con calma. Si dudas, espera 24 horas o consulta a alguien de confianza antes de comprar.