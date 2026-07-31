En el inicio de la jornada del 31 de julio de 2026, las acciones de BBVA se encuentran en un precio de apertura de 24.08 euros por unidad, según el índice IBEX 35 en España. Con un volumen de negociación de 453,522 acciones, el valor de la entidad ha experimentado una leve variación del 0.50% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando así la dinámica del mercado en este segmento financiero.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia claramente alcista, con avances en 8 sesiones y dos retrocesos puntuales (días 4 y 8), lo que indica fortaleza con correcciones breves.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA durante la última semana ha sido del 33.68%, lo que es superior a su volatilidad anual del 30.36%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo. La diferencia entre ambas cifras sugiere una mayor incertidumbre en el corto plazo en comparación con el rendimiento más estable del año anterior.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,08 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 10.05B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, pagos, préstamos e hipotecas, inversión, seguros y gestión de activos; su negocio se organiza en banca minorista, banca de empresas y corporativa (CIB) y wealth/asset management.

Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica. Surgida en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria, destaca por su liderazgo en banca digital y compromisos ESG y cotiza en las bolsas españolas dentro del Ibex 35.