Según la última nómina publicada este viernes por el Ministerio de Inclusión, el ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 798.312 hogares en enero. Este dato supone 126.463 prestaciones activas más que hace un año, un aumento del 18,8%. En enero ha habido 2.441.675 personas beneficiarias de esta prestación, un 19,1% más que al inicio de 2025, de los que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.001.789. La cuantía media de la prestación fue de 546,8 euros al mes por hogar y la nómina total sumó más de 457,7 millones, detalla Inclusión. Alrededor del 68% de los titulares (542.509) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.304.395. Asimismo, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (552.281 hogares, el 69,1% del total) conviven con menores de edad y, de ellas, 135.204 son hogares monoparentales. Otro dato compartido en la nómina es el del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo. En este caso, 552.300 hogares lo percibieron en enero, con una ayuda media de 66 euros por menor y 119,7 euros por hogar con varios menores. “El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social”, destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Desde que fue puesto en marcha el IMV en 2020, el complemento ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas. Con información de: EFE