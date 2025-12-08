Ayuda de 115 euros al mes por hijo a cargo: cómo solicitarla desde la Seguridad Social.

En España existe una ayuda económica destinada a apoyar a las familias con menores a cargo. Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia, una prestación mensual que puede llegar a 115 euros por hijo, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la Seguridad Social.

La medida cobra relevancia en un contexto de subida de precios y aumento del gasto familiar. Por eso, comprender quién puede solicitarla y cómo hacerlo es clave para miles de hogares que buscan aliviar su economía doméstica.

Cómo funciona la ayuda y quién puede recibirla

El complemento ofrece distintas cuantías según la edad del menor: 115 euros al mes para niños de hasta tres años, 80,50 euros para los de 3 a 6 años y 57,50 euros para los de 6 a 18 años. Estas cifras se actualizan cada año y son gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta prestación forma parte de las medidas orientadas a reducir la pobreza infantil. Para acceder, la unidad familiar debe cumplir ciertos requisitos de residencia, empadronamiento y situación económica. Aunque suele vincularse al Ingreso Mínimo Vital, el complemento puede cobrarse incluso si la familia no recibe el IMV, siempre que no supere los umbrales de renta y patrimonio establecidos.

¿Cómo solicitar la ayuda desde la Seguridad Social?

El trámite puede realizarse de forma telemática o presencial ante el INSS. Para ello, se debe presentar documentación que acredite la identidad de los miembros del hogar, la convivencia, el empadronamiento y la situación económica de la familia.

El organismo revisa los datos de ingresos y patrimonio para determinar si la unidad familiar reúne las condiciones. En caso afirmativo, la ayuda se asigna por cada hijo o menor a cargo que conviva en el domicilio y cumpla con los criterios de edad.

Cambios recientes y puntos clave a tener en cuenta

En los últimos meses, la Seguridad Social reforzó la información pública sobre este complemento, ya que muchas familias desconocían que podían acceder a él aun sin percibir el Ingreso Mínimo Vital. La distinción entre ambas prestaciones marcó un aumento de solicitudes en 2024 y 2025.

También se aclaró que, aunque la ayuda tiene carácter mensual, la cuantía final depende de los ingresos de la unidad familiar y del número de menores a cargo. Para familias con varios hijos pequeños, el complemento puede convertirse en un apoyo relevante dentro del presupuesto mensual.