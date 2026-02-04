Sube el ingreso mínimo vital: el Gobierno asegura que esta ayuda “redujo la pobreza” considerablemente desde 2020. (Fuente: archivo).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido que el diseño del ingreso mínimo vital (IMV) se ha ido mejorando desde su creación en 2020, periodo en el que se ha revalorizado un 59% frente a la “reducción sustantiva” en 600 millones de euros del presupuesto destinado a las rentas mínimas autonómicas, comunicó EFE.

Tras el informe de la autoridad fiscal (AIReF), que ha señalado que se requieren mejoras para que el IMV llegue a todos los beneficiarios potenciales, fuentes del Ministerio han destacado que gracias a esta renta la pobreza en España se ha reducido a mínimos de la última década, hasta el 19,7% de la población en 2024.

¿Qué dice el informe del AIReF?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el ingreso mínimo vital (IMV) solo llega al 21,3% de los hogares en riesgo de pobreza, aunque su diseño permitiría alcanzar el 54,6%.

En la presentación este miércoles de los estudios de la segunda fase de la revisión del gasto (spending review) 2022-2026 -que analiza la incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital-, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha detallado que el objetivo del estudio del IMV está centrado en medir su impacto en la reducción de la pobreza.

El análisis revela que el IMV ha conseguido reducir en un 30% la brecha de pobreza -medida como la distancia entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza-, aunque su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido de solo el 9,5%, unas cifras que podrían elevarse al 58% y al 16,2%, respectivamente, si la prestación hubiera alcanzado todo su potencial.

La actuación conjunta del IMV y el complemento de ayuda a la infancia llega al 29% de los hogares en situación de pobreza infantil, lo que resulta “coherente” con una tasa de ‘non take-up’ -hogares que teniendo derecho a la prestación, no la solicitan- del 55%.

Gobierno dice que el IMV ha subido un 59% mientras caen las rentas mínimas autonómicas.(Fuente: Archivo)

¿Cuál es la respuesta del Ministerio?

El Ministerio ha remarcado que el IMV ha tenido efecto donde más se necesitaba, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20% en las comunidades autónomas desde 2020, en particular la que afecta a los hogares monoparentales y a los menores.

Asimismo, ha explicado que ya se está trabajando en una reforma del incentivo al empleo para simplificarlo y que en 2025 se ha implementado un sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios para evitar tener que reclamar devoluciones de prestaciones erróneamente concedidas.