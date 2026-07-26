Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales

El sur de Madrid se prepara para recibir un importante impulso comercial con la llegada del Nuevo Madrid Sur, el renovado Centro Comercial Madrid Sur ubicado en Puente de Vallecas. Este proyecto de ampliación y modernización transformará por completo el espacio, convirtiéndolo en un referente de compras, ocio y restauración para miles de vecinos.

Con obras que finalizarán en octubre de 2026 y apertura prevista para finales de año, el centro pasará de ser un espacio tradicional a un moderno complejo mixto interior-exterior de más de 23.676 m².

Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales Madrid Sur

Un proyecto que triplica su tamaño y ya está casi lleno

Una de las grandes noticias es el alto grado de ocupación alcanzado incluso antes de finalizar las obras: más del 85 % de la superficie ya está arrendada (más de 20.072 m²). Esto deja solo alrededor de 3600 m² disponibles para nuevos operadores, lo que demuestra el fuerte interés de las marcas por instalarse en esta zona en pleno crecimiento.

El Nuevo Madrid Sur no solo aumenta su superficie comercial de forma significativa (triplicándola respecto al anterior), sino que incorpora criterios de sostenibilidad como paneles solares y sistemas de climatización eficientes. El diseño pasa de un modelo cerrado a uno abierto al barrio, con nuevos espacios pensados para el encuentro social.

Tres nuevas zonas que renovarán la experiencia de compra

El centro se reorganizará alrededor de tres áreas destacadas que marcarán la diferencia:

Entrada Central : fachada vibrante con un mural artístico del reconocido Siquier, mucha luz natural y nuevos locales pensados para toda la familia.

Plaza Unión : espacio exterior al aire libre con impresionantes esculturas del artista Hernán Marina. Aquí se ubicarán tiendas y terrazas para disfrutar del ambiente del barrio.

Terraza Mirador: en la planta 2, un espacio dedicado al ocio y la gastronomía con vistas y ambiente para compartir momentos especiales.

Estas zonas convertirán al Nuevo Madrid Sur en un lugar no solo para comprar, sino para pasar el día en familia o con amigos.

Marcas internacionales y ofertas para todos los bolsillos

El mix comercial apuesta por precios competitivos y grandes nombres:

Pepco abrirá su tienda número 4000 en Europa.

Terranova estrenará su establecimiento más grande de toda España.

Kiabi (moda familiar) y Action (productos low-cost) llegarán con fuerza. Action ocupará un lugar destacado en la Plaza Unión.

En restauración destacan el nuevo McDonald’s con terraza exterior y 100 Montaditos en la zona central.

Abrirá el nuevo centro comercial del sur de la capital | Tendrá más de 20.000 m² de tiendas y reconocidas marcas internacionales Madrid Sur

Además, ya operan o están confirmados Carrefour, Game, Kiwoko, Décimas, INSIDE, Dreamfit (gimnasio), farmacia, KFC, Domino’s y otras opciones de telefonía, servicios y moda.

Ubicación estratégica y fácil acceso

El Nuevo Madrid Sur se encuentra en la Avenida Pablo Neruda 91, 28018 Puente de Vallecas, frente a la Asamblea de Madrid.

Su conexión es excelente gracias a la estación de Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías, lo que lo hace accesible tanto para vecinos como para visitantes de otros distritos del sur de la capital.