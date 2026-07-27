Alemania puso en marcha este año uno de los cambios más importantes de su política de defensa desde la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011. El objetivo era reforzar progresivamente la Bundeswehr mediante un nuevo sistema de reclutamiento militar basado en el voluntariado, aunque con un registro obligatorio para los hombres que cumplen 18 años.

Cinco meses después de la entrada en vigor del nuevo modelo, el primer balance deja un resultado muy inferior al esperado para este mecanismo. Tras el envío de 298.200 cuestionarios, únicamente 530 jóvenes quedaron previstos para incorporarse al nuevo servicio militar voluntario en 2026 mediante este procedimiento.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa alemán subraya que las solicitudes generales para ingresar en las Fuerzas Armadas han aumentado respecto al año anterior, por lo que considera que todavía es pronto para evaluar de forma definitiva el funcionamiento del nuevo sistema.

Alemania anuncia nueva propuesta de defensa y ataque. Fuente: Shutterstock.

Cómo funciona el nuevo reclutamiento militar de Alemania

La nueva legislación, en vigor desde el 1 de enero de 2026, obliga a todos los hombres alemanes que cumplen 18 años a completar un cuestionario sobre su estado de salud, sus aptitudes y su interés por realizar el servicio militar. En el caso de las mujeres, la participación continúa siendo completamente voluntaria.

Hasta mediados de junio, el Gobierno había distribuido 298.200 formularios, de los cuales algo más de 153.000 correspondían a hombres. La tasa de respuesta masculina alcanzó el 96%, mientras que entre las mujeres apenas rondó el 4%.

Las respuestas permiten identificar a los jóvenes interesados y convocarlos posteriormente a pruebas médicas y de aptitud antes de una posible incorporación a la Bundeswehr.

Los números que preocupan al Gobierno alemán

Los primeros resultados muestran el desafío al que se enfrenta el nuevo sistema de reclutamiento militar.

A partir de los cuestionarios recibidos se realizaron alrededor de 1500 evaluaciones médicas y otras 600 quedaron programadas. Además, más de uno de cada cinco hombres manifestó interés por realizar el servicio militar.

Sin embargo, muchos de esos jóvenes todavía continúan estudiando o realizando formación profesional y no podrán incorporarse de inmediato. Por ese motivo, el número previsto de incorporaciones mediante este nuevo mecanismo asciende, por ahora, a 530 voluntarios para 2026.

Por qué Alemania quiere ampliar su Ejército y busca miles de nuevos soldados

El cambio en el sistema de reclutamiento militar responde a una transformación mucho más amplia de la política de defensa alemana.

Tras el deterioro del contexto de seguridad en Europa y los nuevos compromisos asumidos dentro de la OTAN, el Gobierno federal pretende aumentar el tamaño de la Bundeswehr hasta superar los 260.000 militares activos antes de 2035, además de reforzar de forma significativa el número de reservistas.

Para alcanzar ese objetivo será necesario incorporar decenas de miles de efectivos durante la próxima década. El nuevo modelo voluntario busca medir el interés real de los jóvenes antes de decidir si será necesario recurrir a mecanismos más exigentes.

Alemania mantiene abierta la puerta al servicio militar obligatorio

Los primeros resultados han reforzado el debate político sobre la posibilidad de activar el mecanismo de conscripción previsto en la nueva legislación.

El presidente de la Comisión de Defensa del Bundestag considera que el nuevo sistema debe evaluarse durante aproximadamente un año antes de extraer conclusiones definitivas. No obstante, ha advertido que, si el número de incorporaciones continúa siendo insuficiente, el Parlamento podría estudiar la activación del servicio militar obligatorio.

La propia ley contempla esa posibilidad. Si el modelo basado en voluntarios no permite cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas o la situación de seguridad lo exige, el Gobierno federal podrá solicitar al Bundestag la puesta en marcha de un sistema de conscripción obligatoria.

¿Puede volver el servicio militar obligatorio en España? La diferencia con el modelo que impulsa Alemania

España desafía a las potencias militares y lidera la construcción del AURIGA: el vehículo de combate europeo blindará al continente (foto: archivo).

Mientras Alemania mantiene abierta la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio, el escenario español continúa siendo muy diferente.

La conocida como mili fue suspendida en 2001 y, desde entonces, las Fuerzas Armadas españolas funcionan con un modelo completamente profesional. El acceso al Ejército se realiza mediante convocatorias públicas para tropa y marinería, suboficiales y oficiales, sin que exista actualmente ninguna obligación de realizar el servicio militar.

Aunque el aumento de las tensiones internacionales y los nuevos compromisos de los países de la OTAN han reabierto periódicamente el debate sobre la necesidad de reforzar la defensa europea, el Gobierno español no ha impulsado ninguna iniciativa legislativa para recuperar el servicio militar obligatorio. La estrategia sigue centrada en aumentar el número de efectivos mediante el reclutamiento profesional y la mejora de las condiciones de acceso y permanencia en las Fuerzas Armadas.

De este modo, mientras Alemania prueba un modelo que podría desembocar en la vuelta de la conscripción si no logra suficientes voluntarios para cumplir sus objetivos de defensa, España mantiene su apuesta por un Ejército plenamente profesional, sin cambios normativos orientados al regreso de la mili.