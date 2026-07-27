En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 27 de julio de 2026 en España es de 52,82 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,06%.

La evolución del precio del Litecoin y el euro muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esta tendencia indica un crecimiento continuado en el valor de ambos activos, lo que podría reflejar un aumento en la demanda o un fortalecimiento del mercado en general.

La cotización de Litecoin ha mostrado un desempeño débil, con un cambio del -1.59% en la última semana y una variación del -50.16% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida. En términos de rentabilidad, ambos periodos reflejan pérdidas, especialmente significativas a 12 meses, mientras que el corto plazo señala una caída más moderada.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 31.37%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 51.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.