España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

Si bien esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.

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España permite el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa tiene como objetivo expandir la base social que apoya a las Fuerzas Armadas, incentivar la inclusión de mujeres y proporcionar una vía de formación práctica fundamentada en valores de disciplina y dedicación hacia la defensa nacional. Esta iniciativa se integra dentro de una estrategia de modernización que enfatiza la voluntariedad.

De acuerdo a la información oficial, este programa de formación brinda a los participantes la oportunidad de recibir entrenamiento militar básico durante lapsos variables —de 1 a 30 días en determinadas ocasiones para los reservistas— con un compromiso inicial que podría extenderse por varios años.

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Ley sobre la obligatoriedad del servicio militar en España

Es imperativo destacar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una crisis grave de seguridad o conflicto bélico, la normativa vigente permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y aquellos de especial disponibilidad (exmilitares).

En circunstancias extraordinarias, con autorización del Congreso y una declaración de estado pertinente, cabría la posibilidad de activar mecanismos excepcionales para la movilización de reservistas, tomando en cuenta evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y capacidades físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como la responsabilidad de defender a España, abarcando la objeción de conciencia y alternativas para el servicio no armado, tales como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno descarta restablecer el servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se contempla la reinstauración de la “mili” obligatoria, orientándose hacia un incremento gradual de efectivos profesionales y en la eficacia de las reservas voluntarias.

En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España, esa posibilidad ha sido descartada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La funcionaria confirmó que “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se orienta a respaldar el modelo vigente que hemos implementado”.

La agencia de noticias EFE resaltó que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a alguien”.