Confirmado | Los empleados que soliciten más de dos bajas laborales por año estarán bajo investigación. Foto: Freepik

El debate en torno a la gestión de la incapacidad temporal en España dio un giro definitivo. Justamente, los empleados que soliciten más de dos bajas laborales por año estarán en el foco de la Inspección.

Este incremento en la vigilancia por parte de Seguridad Social responde a un fenómeno que preocupa tanto al Gobierno como a la patronal: el incremento histórico de los costes asociados al absentismo laboral.

Confirmado por el Gobierno | Los trabajadores que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa (foto: Shutterstock).

¿Por qué Seguridad Social investiga a quienes piden más de dos bajas en el trabajo por año?

El origen de fijar la lupa en el indicador de “dos o más bajas en un mismo año” no nace de una penalización arbitraria, sino de las recomendaciones directas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Este organismo público, encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas del Estado, identificó en sus auditorías que los procesos intermitentes de corta duración y la reincidencia (conocida técnicamente como recidiva) acumulan estadísticamente un mayor porcentaje de sospecha de fraude o uso ineficiente de las prestaciones económicas.

Como consecuencia, la Seguridad Social diseñó algoritmos de cruce de datos que detectan de forma automatizada estos patrones recurrentes . Cuando un trabajador supera el umbral de las dos bajas en un periodo de doce meses, el sistema activa una alerta preventiva para priorizar la revisión médica de su caso.

Estar bajo investigación no equivale a recibir una sanción automática; significa que los organismos inspectores priorizarán el seguimiento de ese historial clínico para verificar la evolución real de la patología.

Confirmado por el Gobierno | Los trabajadores que pidan más de dos bajas laborales por año estarán bajo la lupa (foto: Freepik).

La normativa que regula el control de las bajas médicas

La digitalización absoluta del sistema ha facilitado las herramientas legales necesarias para ejecutar esta fiscalización. La reforma introducida por el Real Decreto 1060/2022 (que modificó el Real Decreto 625/2014) eliminó de forma definitiva la obligación del trabajador de entregar el parte médico en papel a su empresa.

Actualmente, las comunicaciones entre los Servicios Públicos de Salud, las Mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se realizan de manera telemática e instantánea.

El Artículo 2 de la normativa vigente faculta a la Inspección Médica y a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (bajo el amparo de la Ley 35/2014) a convocar al trabajador a una revisión en cualquier momento del proceso.

La acumulación de múltiples procesos de incapacidad temporal en un corto espacio de tiempo es, a día de hoy, el principal criterio de selección para estas citaciones prioritarias y obligatorias.

¿Qué consecuencias trae esta investigación y qué derechos tiene el trabajador?

A pesar del endurecimiento en el control de bajas médicas, el derecho fundamental a la protección de la salud del empleado sigue plenamente garantizado en el marco constitucional. La legislación española no prohíbe enfermarse de manera continuada ni penaliza los problemas de salud reales y demostrables .

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), la suspensión o pérdida del derecho al subsidio por incapacidad temporal solo puede producirse bajo supuestos muy específicos determinados por la ley: