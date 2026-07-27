En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 27 de julio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,24 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento.

Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Ripple en comparación con el euro, lo que podría atraer a más inversores.

La cotización de Ripple ha evolucionado de forma negativa: en la última semana registró un -4.74% y en el último año un -50.62%, lo que indica una tendencia bajista sostenida y elevada volatilidad; en consecuencia, la rentabilidad reciente para los tenedores ha sido claramente desfavorable, con un deterioro significativo del valor a lo largo del periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 26.70 %, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 55.16 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.