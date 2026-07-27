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Este lunes, 27 de julio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,24 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento.
Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Ripple en comparación con el euro, lo que podría atraer a más inversores.
La cotización de Ripple ha evolucionado de forma negativa: en la última semana registró un -4.74% y en el último año un -50.62%, lo que indica una tendencia bajista sostenida y elevada volatilidad; en consecuencia, la rentabilidad reciente para los tenedores ha sido claramente desfavorable, con un deterioro significativo del valor a lo largo del periodo.
¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?
La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 26.70 %, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 55.16 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.