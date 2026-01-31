Las pensiones contributivas se prevé que experimenten un incremento del 2,7% en 2026. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pensiones mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7,07%, mientras que aquellas que sí las poseen tendrán un aumento del 11,43%.

En consecuencia, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, así como ciertas prestaciones de incapacidad y viudedad con cargas familiares, se elevará de 1127,6 euros mensuales en 2025 a 1256,5 euros en 2026.

Aumento confirmado para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra? (foto: archivo).

Aumento en las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez también experimentarán un aumento significativo, ya que se revalorizan de manera similar a las pensiones mínimas, aunque el indicador de suficiencia se establece en el 75% del umbral de pobreza.

En 2026, la pensión no contributiva se incrementará en un 11,34%, pasando de 564,7 euros mensuales en 2025 a 628,7 euros, lo que representa un aumento de 64 euros al mes.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización implicará que un pensionista que perciba una pensión de 1511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1552,3 euros mensuales en 2026, lo que representa un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC “los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo”, dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema “sea cada vez más equitativo y sólido.”