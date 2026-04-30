La cotización del Ethereum este jueves, 30 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.650,83 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,39% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio de Ethereum y el euro muestra una variación, donde un dato de 1 positivo indica crecimiento reciente. Actualmente, se observa que la tendencia ha sido fluctuante con momentos de alza y baja en este período. La cotización de Ethereum ha tenido una evolución negativa: cayó un -2.02% en la última semana y acumula un -46.13% en el último año, lo que se traduce en una rentabilidad desfavorable en ambos periodos y refleja un entorno de mercado débil y volátil. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 26.78%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.