El sistema de ayudas sociales en España continúa ajustándose para ofrecer apoyo a quienes atraviesan dificultades económicas. En esta línea, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas destinadas a un colectivo que históricamente quedó en un limbo administrativo: las personas mayores de 50 años. Aunque buena parte de los programas sociales se dirige a jóvenes, familias con hijos o población jubilada, las autoridades reconocen ahora la necesidad de ampliar la cobertura a quienes todavía no cumplen la edad de retiro, pero tampoco encajan en otros perfiles de asistencia. Según lo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las personas mayores de 52 años que hayan agotado el paro y estén en situación de desempleo total o parcial pueden solicitar el subsidio por desempleo. El punto central es que el IMV actúa como una prestación diferencial: su cuantía se calcula en función de los ingresos totales de la unidad de convivencia. Esto incluye tanto rentas del trabajo como prestaciones por desempleo. Por lo tanto, cuando una persona comienza a cobrar un subsidio, ese ingreso se incorpora al cálculo y puede reducir el importe del IMV o incluso anularlo si se supera el umbral establecido. Entre las principales condiciones que permiten esta compatibilidad se destacan: Además, el sistema incorpora mecanismos de transición entre ayudas. En determinados casos, cuando se agota el subsidio por desempleo, el paso al IMV puede producirse de forma más ágil, evitando periodos sin cobertura. Una de las novedades más destacadas es la compatibilidad entre el subsidio gestionado por el SEPE y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación administrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El IMV está destinado a personas o núcleos familiares con bajos recursos económicos, y su importe mínimo parte de los 733,60 euros mensuales, pudiendo superar los 1500 euros en función de la composición y situación económica de la unidad de convivencia. El hecho de poder percibir ambas ayudas simultáneamente representa un alivio significativo para este grupo etario, especialmente en un contexto de dificultades para reincorporarse al empleo o acceder a una pensión contributiva. El objetivo, según lo expresado por el Ejecutivo, es garantizar una red de protección más sólida para quienes se encuentran en una etapa vital compleja desde el punto de vista económico y laboral.