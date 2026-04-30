La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 30 de abril de 2026 en España es de 65,01 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,32%. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia mixta en los últimos días, donde el dato 1 es positivo. Esta tendencia indica un crecimiento en el valor del Litecoin en comparación con el euro. La cotización de Litecoin registra una variación de -1.55% en la última semana y de -51.33% en el último año, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa, con pérdidas acumuladas para los inversores de largo plazo pese a la leve corrección reciente. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 10.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 56.22%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.