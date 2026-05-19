ACS protagoniza una de las operaciones financieras más importantes de la historia al poner en marcha una ampliación de capital por 1800 millones

Da la impresión de que Florentino Pérez le tomó el gusto a acaparar las portadas de los periódicos. Cuando aún resuenan los ecos de su sorpresiva –y muy comentada– rueda de prensa en la que anunció elecciones anticipadas en el Real Madrid.

Ayer, una vez cerrados los mercados, ACS comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una ampliación de capital que hoy se cerró con la captación de unos 1800 millones de euros para impulsar su negocio de centros de datos.

Tras la novedad, y en el primer examen ante el mercado bursátil, la acción de la constructora cae con fuerza, dejándose en el parqué poco después de pasadas las 15:00 h un 4,63% de su valor. Caída que pone a Repsol a tiro de piedra para igualar la revaloración de sus títulos con los de ACS.

Mientras la empresa que preside Pérez lo hace un 48% desde que comenzó el año, la petrolera ya está a un punto porcentual, al situar su incremento en un 47%.

Los detalles de la ampliación de capital

La historia comenzó cuando ACS comunicó al órgano regulador una ampliación de capital por el 2% del capital, esto es 5,4 millones de acciones de nueva emisión, sin derecho preferente de suscripción destinada a inversores cualificados a través de una colocación acelerada.

Aunque se trata de dos operaciones simultáneas, ya que ACS concluye anticipadamente dos operaciones de equity swap suscritas sobre un total de 11,12 millones de acciones de la propia constructora, las que serán comercializadas en el mismo proceso de colocación acelerada.

Así, la compañía previó ingresar 24 horas atrás 1100 millones de euros por la terminación de estos swaps, a los que se sumarán los importes de la ampliación de capital.

ACS protagoniza una de las operaciones financieras más importantes de la historia al poner en marcha una ampliación de capital por 1800 millones EFE

Participación de los principales accionistas

Mientras tanto, los dos principales accionistas de ACS, quienes asumiendo un lock-up de 90 días desde el cierre de la operación, tomaron el compromiso a participar al precio resultante: Rosán Inversiones, la sociedad de Florentino Pérez y principal accionista con el 14,58% de participación en el capital social, suscribirá 1,2 millones de acciones.

Por su parte, el segundo socio de referencia, CriteriaCaixa, dueño del 9,36% del paquete social, comprará hasta 4,074969 millones de acciones, con el límite de no superar el 25% de los papeles efectivamente colocados, según establece el documento enviado a la CNMV.

Operación cerrada con éxito

Así las cosas, ACS anunció esta mañana que cerró con éxito la colocación acelerada de 16,55 millones de acciones, equivalente a aproximadamente el 6% del capital, a un precio de 125 euros por título, lo que supone un descuento del 5,09% respecto al cierre de la sesión del lunes, cuando las acciones de ACS terminaron en 131,70 euros.

Para poner blanco sobre negro, por un lado, ACS realizó una ampliación de capital del 2%, con la emisión de 5,43 millones de acciones valoradas en 723 millones de euros y con la que recaudaron 679 millones una vez aplicado el descuento; por otro, la venta de 11,12 millones de títulos en equity swap firmados en 2023 con Société Générale y CaixaBank, por los que ACS señaló en la presentación que se haría de unos 1100 millones. En este punto hay que destacar que el importe bruto alcanzó los 1390 millones, a 125 euros por acción, aunque se desconoce el resultado neto.

Lo cierto es que con la operación la principal constructora de España, y una de las más grandes del mundo, obtendrá alrededor de entre 1779 y 1800 millones de euros, como ya se destacó; y sus dos accionistas de referencia, Rosán Inversiones y CriteriaCaixa, suscribieron la totalidad de las acciones a las que se comprometieron ante la CNMV.

El resultado es que ambos accionistas elevaron sus participaciones, respectivamente, del 14,58% al 14,72% y del 9,36% al 10,65%.

El para qué de la operación

Llegados a este punto, ACS aseguró que los fondos obtenidos, alrededor de 1775 y 1800 millones de euros, se destinarán al desarrollo del plan de negocio y a la potencial aceleración de oportunidades dentro del marco de inversión en capital que se mueve en una banda de entre 5500 y 6000 millones, dinero que facilitará, de acuerdo a Renta 4, una mejora en la flexibilidad financiera.

ACS explicó que el destino principal del dinero que dejará este movimiento es para infraestructura digital y tecnológica. Es decir, data centers, instalaciones de semiconductores e infraestructura ligada a inteligencia artificial en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.

Por otra parte, ACS reforzará sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular como soporte a la ejecución de proyectos de nueva generación, y pondrá en marcha otras inversiones en infraestructura tradicional.

Qué dicen los analistas

Renta 4 vaticinó en gran parte lo que está sucediendo en el parqué madrileño. El banco de inversión sostuvo que es previsible que la cotización en la sesión de hoy se ajuste al precio de colocación, 125 euros, “lo que supone un descuento del 5,1% respecto al cierre del día anterior”.

No obstante, para los expertos de la entidad española, la operación permitirá generar fondos que permitan seguir acelerando su estrategia de crecimiento en infraestructura digital sin perjudicar su estructura de balance, aprovechando las crecientes oportunidades que se están dando en este segmento a nivel global, “factor que consideramos positivo a medio plazo”, remató.

Para Bankinter, la operación logra que la compañía capte aproximadamente 1800 millones de euros, que destinará principalmente al desarrollo de su negocio en centros de datos.

El analista del banco Marcos Souto dijo que lo más probable es que esta inyección de capital le permita incrementar sus planes de inversión en centros de datos, con fuerte generación de valor. “Por ello, nuestro precio objetivo (134,3 euros por acción) es susceptible de mejorar”, reconoció.

AlphaValue/Baader Europe incrementó el precio objetivo de ACS, destacando el giro estratégico del grupo de ingeniería y construcción español hacia proyectos de centros de datos y otros segmentos de infraestructuras.

Incluso tres días antes de la comunicación a la CNMV, la sociedad de análisis reconoció que adoptaron una visión más constructiva sobre ACS, “ya que el grupo está evolucionando más allá de la contratación tradicional hacia plataformas de infraestructuras de mayor valor”.

Punto seguido, añadió que los centros de datos ofrecen un nuevo vector de crecimiento creíble junto con las concesiones, los servicios de infraestructuras y un reciclaje de capital disciplinado. “Esta combinación refuerza la visibilidad, la opcionalidad y la relevancia estratégica en mercados finales en expansión estructural”, afirmó a modo de vaticinio.

BofA Global Research incrementó sus estimaciones y el precio objetivo de ACS, entre otros factores, la posición de liderazgo del de ingeniería y construcción español en la construcción de centros de datos en Estados Unidos. En concreto, las estimaciones de BPA se incrementaron de 4.12 euros a 4.35 euros para 2026, de 4.88 euros a 5.16 euros para 2027, y de 5.51 euros a 5.97 euros para 2028.