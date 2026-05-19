La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo ha aprobado este martes elevar al Pleno una propuesta para prorrogar sus trabajos seis meses más, en lo que supone una nueva renovación de su mandato desde que se constituyó el 1 de abril de 2024.

La votación se saldó con 17 votos a favor y 9 en contra, y la ratificación definitiva deberá producirse en un próximo Pleno, donde el PP cuenta con mayoría absoluta para sacarla adelante.

En la misma sesión, la comisión eligió como nuevo presidente al senador segoviano Juan José Sanz Vitorio, en sustitución del aragonés Eloy Suárez Lamata, que dejó de ser senador tras la renovación de los representantes autonómicos de Aragón celebrada este mismo martes.

Koldo García durante su intervención ante la comisión investigadora del caso de las mascarillas EFE

Por qué el PP defiende que la comisión debe continuar

El portavoz del PP en la comisión, Alejo Miranda de Larra, justificó la prórroga con una frase que resume la posición de su grupo: “La corrupción salpica desde la A de Ábalos a la Z de Zapatero”.

Tanto el PP como UPN utilizaron la recién conocida citación como imputado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional como argumento central para defender que las indagaciones deben continuar.

La comisión Koldo es la primera de las siete creadas esta legislatura en el Senado y ha celebrado hasta ahora 106 comparecencias, entre ellas las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del propio Zapatero, que compareció el 2 de marzo en relación con el préstamo público concedido a la aerolínea Plus Ultra.

La nueva investigación de la comisión Koldo en el Senado. Fuente: EFE SERGIO PÉREZ

Qué investigan ahora la comisión Koldo y la comisión SEPI

Las indagaciones sobre el préstamo de Plus Ultra, que motivaron la comparecencia de Zapatero, ya no son competencia exclusiva de la comisión Koldo.

Esa línea de investigación ha sido asumida por otra comisión del Senado: la abierta sobre la gestión de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Desde el PSOE, la portavocía socialista en la comisión calificó los trabajos realizados de “circo” y se opuso a la prórroga, en línea con la posición que ha mantenido el partido durante toda la legislatura respecto a esta comisión.

El nuevo presidente y el cambio en la mesa

Juan José Sanz Vitorio fue elegido nuevo presidente por asentimiento, sin votación, y al tomar posesión de su escaño en la mesa presidencial reconoció que no podrá superar “la solvencia” de su antecesor para moderar las sesiones.

El cambio en la presidencia se produjo por la salida de Suárez Lamata, que dejó de ser senador tras la elección de nuevos representantes autonómicos de Aragón. Las Cortes de Aragón eligieron este martes a Javier Alonso, de Vox, y Rafael Guía, del PSOE, como nuevos senadores por designación autonómica, en aplicación del acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno aragonés.