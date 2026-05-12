El Gobierno de España ha aprobado repartir 1170 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar programas de educación que mejoran competencias en lectura o matemáticas, pero también para la orientación y la inclusión educativa y así como para impulsar la Formación Profesional en personas trabajadoras. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras. Se trata de los programas de refuerzo de las competencias lectora y matemática, del Programa de Educación Inclusiva, y del Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+). La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el reparto definitivo se va a acordar con las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales que se van a realizar dentro de unas semanas. El programa de refuerzo de la Competencia Matemática es el de mayor importe, 120,6 millones de euros, mientras que para el programa de refuerzo de la Competencia Lectora se destinarán 56,2 millones de euros. Ambos se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje. En ese sentido, están dirigidos al alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico. El programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+) está dotado con un presupuesto de 105,9 millones de euros y responde a la necesidad luchar contra el abandono escolar y garantizar la permanencia del alumnado en centros públicos y concertados con mayor porcentaje de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Las comunidades serán las que seleccionen aquellos centros según sus características. “El objetivo es que los centros que tienen mayores dificultades tengan los recursos y tengan también el apoyo necesario para que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito educativo y escolar”, ha recalcado Tolón. Por otro lado, para el Programa de Educación Inclusiva el Gobierno ha anunciado que destinará 28,7 millones de euros. El plazo de ejecución de estos programas se extenderá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. El Consejo de Ministros también ha autorizado la distribución territorial de más de 867 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026. La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados. “Estos fondos lo que hacen es permitir que tanto personas ocupadas como desempleadas accedan a una formación acreditable dentro del sistema de FP. Favorecen su cualificación, también su recualificación y mejora las oportunidades de empleo de calidad para los trabajadores y también la competitividad de las empresas”, ha puntualizado la ministra. Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de FP para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación.