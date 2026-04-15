El Ayuntamiento de Barcelona ha implementado nuevas ayudas al alquiler dirigidas a personas solas mayores de 55 años y familias monoparentales. Esta iniciativa tiene como finalidad prevenir la exclusión residencial. El plan contempla montos mensuales y requisitos específicos para su acceso. De acuerdo con EFE, “el Ayuntamiento de Barcelona lanza esta semana una convocatoria de ayudas al alquiler extraordinaria destinada a apoyar a las familias monoparentales y a las personas mayores de 55 años que residen solas y que demuestren que destinan más del 30 % de sus ingresos al alquiler de su vivienda”. La asistencia financiera cubre una parte del alquiler en situaciones de ingresos limitados. El propósito es garantizar el acceso a la vivienda en la ciudad. La convocatoria establece condiciones precisas para aquellos que viven solos o que cuentan con un único miembro en la unidad familiar. La agencia EFE explicó que “la prestación cubrirá la parte del alquiler que exceda del 30% de los ingresos hasta un máximo de 400 euros mensuales por un plazo de 12 meses y está limitada a alquileres que no superen los 1100 euros mensuales”. El programa municipal define montos máximos y un plazo fijo. El beneficio se calcula sobre el alquiler mensual y los ingresos de cada persona beneficiaria. El Ayuntamiento busca frenar la pérdida de vivienda en hogares vulnerables. El alcalde señaló la importancia de esta política pública. “Ponemos en marcha una nueva ayuda, justamente para ayudar a la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa”, afirmó Jaume Collboni. La convocatoria establece condiciones económicas estrictas. Su propósito es priorizar a aquellos que enfrentan exclusión residencial. Los ingresos de cada unidad familiar son determinantes para el acceso al programa. El requisito principal estipula que “los ingresos ponderados de la unidad de convivencia no sean superiores a dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en el caso de las personas que viven solas”. En el caso de unidades familiares, el límite varía de acuerdo con el número de miembros. Además, se contemplan criterios especiales para situaciones de discapacidad o dependencia. La convocatoria excluye atrasos, garajes y trasteros del cálculo del alquiler. El alcalde describió la medida como un “escudo social” y recordó que la ciudad invierte un millón de euros a la semana en residencias y ayudas para 3000 personas en riesgo de exclusión residencial. EFE indicó que la convocatoria está “dotada con 6 millones de euros” y complementa ayudas del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que destinó 6,89 millones en 2025 para urgencia social. El programa municipal cuenta con fondos específicos. La ciudad busca reforzar la protección frente a la exclusión residencial. Las ayudas se suman a otros programas vigentes.