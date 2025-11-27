Ofrecen una ayuda de 300 euros para renovar electrodomésticos. Cómo solicitarla, quién puede beneficiarse y qué aparatos entran en el plan.

La subida en la luz y el coste de la vida han convertido el ahorro doméstico en una prioridad para miles de familias. En ese contexto, renovar electrodomésticos por modelos más eficientes se perfila como una de las decisiones más inteligentes para reducir consumo y gastos.

La Comunidad de Madrid habilita una ayuda de hasta 300 euros para quienes sustituyan sus electrodomésticos antiguos por otros modernos dentro del marco del Plan Renove de Electrodomésticos 2025.

Este incentivo no está condicionado por ingresos y su objetivo principal es abaratar el coste de la renovación en los hogares madrileños, a la vez que se promueve la eficiencia energética.

La ayuda está dirigida a todos los hogares madrileños sin importar los ingresos familiares.

Cómo funciona la ayuda de 300 euros del Plan Renove

El Plan Renove permite a los hogares madrileños obtener un descuento directo al comprar ciertos electrodomésticos: frigoríficos, lavadoras, lavavajillas o placas de inducción.

La cuantía exacta depende de la clase energética del aparato: por ejemplo, un frigorífico de clase A puede recibir hasta 300 euros, mientras que los de clases inferiores tienen ayudas menores.

El trámite es sencillo. Los interesados deben registrarse a través de la web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM). Tras confirmar la solicitud, se genera un bono personal e intransferible que debe canjearse en un comercio físico adherido al programa. El antiguo electrodoméstico debe entregarse a un gestor autorizado para su reciclaje.

Este plan no exige condiciones de renta. Basta con que la vivienda esté en la Comunidad de Madrid y que la compra se realice en un comercio adherido.

Por qué es una buena oportunidad para renovar los electrodomésticos

Además del ahorro inicial por la ayuda, renovar aparatos obsoletos redunda en menores facturas de electricidad. Los modelos eficientes consumen considerablemente menos energía, lo que ayuda a amortizar la inversión en pocos meses.

El impacto ambiental también juega a favor. Cambiar equipos antiguos contribuye a reducir el consumo energético general y promueve la economía circular mediante el reciclaje de los antiguos aparatos.

Quienes estaban postergando la renovación por temor al coste pueden ver en esta ayuda una oportunidad concreta de ahorro. Además, la convocatoria ya está activa y solo estará vigente hasta agotar los fondos o hasta el 17 de marzo de 2026, lo que refuerza la urgencia.

Qué debe tener en cuenta quien quiera beneficiarse

Conviene comprobar que el comercio sea parte del plan antes de comprar. Solo así la ayuda aplicada mediante bono será válida y el descuento se hará efectivo.

La subvención se aplica directamente como descuento en tiendas físicas adheridas al programa. Fuente: narrativas-es

También es imprescindible entregar el aparato antiguo para su correcta retirada y reciclaje. No basta con comprar el nuevo, la antigua pieza debe gestionarse mediante un gestor autorizado.

Finalmente, hay que actuar pronto. Las ayudas funcionan por orden de solicitud y conviene hacer el trámite cuanto antes para asegurarse el descuento. Algunos comercios ya han advertido que los fondos pueden agotarse rápidamente.