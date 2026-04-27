Conciliar trabajo, crianza y atención de familiares dependientes sigue siendo una dificultad cotidiana para miles de hogares. Muchas familias necesitan apoyo externo para sostener rutinas laborales, horarios escolares o cuidados permanentes dentro de casa. En ese escenario, la Comunidad de Madrid mantiene una línea de ayudas de 4000 euros destinada a quienes contraten una empleada del hogar para tareas vinculadas al cuidado de menores o personas dependientes. La convocatoria estará activa hasta el 30 de abril de 2026. La subvención busca compensar parte del coste laboral derivado de una contratación formal dentro del sistema especial de empleados del hogar. Se trata de una ayuda económica dirigida a familias que necesiten apoyo real y acreditado en el domicilio. Según explica la Comunidad de Madrid en su convocatoria oficial, la cuantía máxima puede alcanzar los 4000 euros por solicitud, aunque el importe final depende de factores como la renta per cápita de la unidad familiar y la situación concreta presentada. En los hogares con menores ingresos, la cobertura puede resultar más alta dentro de los criterios establecidos por la administración. El objetivo es priorizar a quienes tienen mayores dificultades para afrontar estos costes. La medida forma parte de las políticas regionales vinculadas a la conciliación, apoyo a la natalidad y atención a personas con necesidades especiales de cuidado. La ayuda puede solicitarla la persona titular del hogar familiar donde se desarrollará la actividad laboral. El domicilio debe estar situado en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y constituir residencia habitual. Uno de los supuestos principales contempla la contratación para el cuidado de hijos menores de 12 años. También se extiende a menores de hasta 18 años cuando tengan reconocida una discapacidad. La convocatoria incluye además el cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que convivan en el domicilio y presenten una discapacidad igual o superior al 50%, o una situación reconocida de dependencia. Entre los requisitos centrales figura que la contratación esté formalizada legalmente, con contrato en regla y alta en la Seguridad Social. También se exige un mantenimiento mínimo del empleo y del alta durante 58 días naturales, continuos o no. Como ocurre en otras subvenciones públicas, el solicitante debe encontrarse al corriente de obligaciones tributarias y de pagos con la Seguridad Social. La tramitación se realiza por vía telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Para completar el proceso, el interesado necesita certificado digital, DNI electrónico o alguno de los sistemas oficiales de identificación habilitados. Durante la solicitud, es posible que se requiera de documentos adicionales, como contrato de trabajo, justificantes de cotización, libro de familia, certificado de discapacidad o documentación económica de la unidad familiar, según cada caso concreto. El plazo actual permanece abierto hasta el 30 de abril de 2026. Para muchas familias madrileñas, estas ayudas para empleada del hogar pueden convertirse en una herramienta útil para regularizar contrataciones necesarias y reducir parte del impacto económico mensual que supone el cuidado dentro del hogar.