En un contexto de costes operativos elevados, revisión de inversiones y un consumo más moderado, muchas empresas están ajustando estructuras para mejorar eficiencia. La digitalización y la reorganización interna siguen marcando la hoja de ruta de grandes grupos con presencia nacional. En este escenario, una multinacional con miles de empleados en España ha confirmado un recorte de plantilla que afecta a varias de sus divisiones. El anuncio se produce en un clima de inestabilidad laboral, con los ERE (despidos colectivos) y los planes de ajuste nuevamente en el centro del debate económico. El ajuste se articula mediante un ERE en Amazon Spain Services, la filial que agrupa funciones corporativas y de soporte. El proceso afecta a cientos de trabajadores en España, con especial incidencia en oficinas de Madrid y Barcelona. Según la información trasladada a los representantes sindicales, el alcance final del recorte depende del periodo de consultas y de las salidas pactadas, una fórmula habitual en este tipo de procesos dentro del marco laboral español. Se trata de Amazon España. La compañía ha enmarcado este ajuste dentro de una estrategia global de revisión de costes y reorganización tras el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años. La reestructuración no afecta a la red de centros logísticos ni a las operaciones de reparto, sino a áreas corporativas y de servicios, en un intento por simplificar la estructura, eliminar duplicidades y adaptar la plantilla a un nuevo ciclo de negocio. El caso de Amazon se suma a una tendencia más amplia de recortes de puestos de trabajo en sectores como tecnología, distribución, consumo, industria y logística. En España, estos ajustes suelen canalizarse a través de ERE negociados, con condiciones que varían según convenio y antigüedad. En este contexto, distintos grupos empresariales han activado planes de ajuste para contener costes y mejorar márgenes, reflejando un cambio de ciclo tras años de expansión acelerada. El repaso de procesos comunicados o acordados recientemente deja ejemplos en sectores muy distintos. Estas son algunas de las cifras más citadas: Nota: estas cifras corresponden a procesos comunicados oficialmente o en negociación, según información publicada por medios económicos y fuentes sindicales. Estos movimientos confirman una dinámica de ajuste que sigue extendiéndose por el mercado laboral español y cuyo alcance dependerá de la evolución del consumo, la inversión y la situación económica en los próximos meses.