La seguridad social española se enfrenta a una etapa de revisión y control más estricta de las pensiones públicas, tanto contributivas como no contributivas. El objetivo de estas auditorías, aseguran fuentes oficiales y analistas, es proteger la sostenibilidad del sistema y evitar que los recursos se destinen a personas que no reúnen los requisitos vigentes. Este control más riguroso ha tenido consecuencias claras en comunidades como Galicia, donde recientemente más de 1200 pensionistas perdieron su prestación por superar el límite de ingresos establecido en la normativa. La medida afecta a quienes no presentaron la documentación adecuada o no han comunicado cambios en su situación económica que condicionan el derecho a la pensión. Uno de los factores que más ha llamado la atención en esta campaña de control es la exigencia de comunicación de ingresos y situación personal actualizada, un trámite que los beneficiarios deben realizar periódicamente ante la Tesorería General de la Seguridad Social. En Galicia, cerca del 98% de los 36.400 beneficiarios de pensiones no contributivas se sometieron a la revisión anual de rentas, pero más de 1200 de ellos perdieron el derecho a cobrar la prestación por haber superado el límite de ingresos permitido según los parámetros vigentes en 2026. La revisión de ingresos es un mecanismo que la administración utiliza para comprobar que la situación económica del pensionista sigue cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Si los ingresos del beneficiario (y, en su caso, de su unidad económica de convivencia) exceden los umbrales permitidos, la prestación puede ser suspendida o dada de baja. Este control puede aplicarse también a las pensiones contributivas, aunque el impacto mediático suele recaer en las prestaciones no contributivas porque su adjudicación depende estrechamente de los umbrales de renta; las contributivas, en cambio, derivan del cómputo de cotizaciones y aportes pasados, pero igualmente exigen el cumplimiento de ciertos requisitos administrativos para su mantenimiento. La normativa actual obliga a los pensionistas a mantener la información personal y económica actualizada ante la administración. Sin ese trámite, la Seguridad Social está facultada para suspender la pensión hasta que se regularicen los datos, e incluso para cancelar la prestación si no se corrige la situación en plazo. La revisión de pensiones incluye varios elementos clave que los beneficiarios deben tener en cuenta. En el caso de las non contributivas, por ejemplo, la valoración de ingresos y patrimonio es esencial para determinar si una persona sigue siendo elegible para recibir la ayuda. Estos límites se establecen anualmente y dependen del número de miembros de la unidad de convivencia y otras circunstancias personales. Aunque la noticia de Galicia se centró en pensiones no contributivas, la misma lógica de control se aplica también a las pensiones contributivas, especialmente si se detecta que el beneficiario ha cambiado su situación económica de forma significativa sin haberlo notificado. La Seguridad Social entiende que los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación son obligaciones firmes, no meros trámites administrativos. Además de los ingresos, otros factores que pueden incidir en estos controles son los cambios en la situación familiar (por ejemplo, matrimonio o convivencia con pareja estable), el domicilio fiscal o incluso el inicio de una actividad laboral que modifique la capacidad económica del pensionista. La falta de actualización de estos datos puede activar el proceso de revisión y posible baja de la pensión. En algunos casos, cuando se detecta que un pensionista ha cobrado indebidamente, la administración puede incluso requerir la devolución de las cantidades percibidas durante el tiempo que no cumplió los criterios legales. Este tipo de auditorías se ha intensificado en los últimos años como parte de una política más amplia de control y revisión del sistema. Más allá de Galicia, estas revisiones tienen impacto en miles de pensionistas en toda España. Los expertos consultados señalan que el endurecimiento de los controles puede generar preocupación entre quienes dependen de estos ingresos como principal fuente de recursos. Perder el derecho a una pensión contributiva o no contributiva no solo implica dejar de recibir el pago mensual sino también enfrentar trámites administrativos para regularizar la situación y, en su caso, demostrar que se cumplen los requisitos nuevamente. Aunque es posible solicitar la reactivación de una pensión suspendida tras aportar la documentación requerida o regularizar los ingresos, los plazos y procedimientos pueden ser largos y complicados, sobre todo para personas mayores o con dificultades de movilidad o acceso digital. Especialistas recomiendan a los pensionistas que revisen periódicamente sus datos registrados en la Seguridad Social y se mantengan al día con la actualización de su información económica y personal, para evitar sorpresas desagradables y asegurar la continuidad de sus prestaciones. Este enfoque hacia un control más riguroso forma parte de un contexto más amplio de reformas y ajustes en el sistema de pensiones español, en el que las autoridades buscan asegurar que los recursos disponibles se dirijan efectivamente a quienes reúnen las condiciones establecidas por la ley. Si un pensionista recibe una notificación de suspensión o baja, el primer paso es contactar con la Tesorería General de la Seguridad Social para conocer exactamente qué documentación falta o qué información no se ha actualizado. Regularizar estos datos dentro de los plazos fijados puede permitir la reactivación de la prestación. También es recomendable revisar anualmente los requisitos establecidos para la prestación específica que se percibe, incluidos los umbrales de ingresos y requisitos de residencia o edad, para evitar errores involuntarios que puedan derivar en la pérdida de la pensión. En cualquier caso, el derecho a una pensión pública se mantiene solo si se cumplen las obligaciones legales de actualización y verificación, y no hacerlo puede costar la prestación incluso a quienes ya la estaban cobrando.