La Seguridad Social fija los requisitos de edad y cotización para acceder al 100% de la pensión de jubilación en España a partir de 2026 y aclara quiénes podrán beneficiarse.

La pensión de jubilación es una de las principales preocupaciones de los trabajadores en España, especialmente a medida que se acerca el final de la vida laboral. Alcanzar el 100% de la pensión contributiva depende de una combinación concreta de edad y años cotizados, en un contexto marcado por la reforma progresiva del sistema.

De cara a 2026, la Seguridad Social mantiene los criterios que determinan quiénes podrán jubilarse con el importe íntegro de la prestación. Este escenario afecta de forma directa a los trabajadores nacidos en la década de 1960, aunque no todos podrán acceder automáticamente al 100%, ya que el derecho depende del historial de cotización individual.

La Seguridad Social gestiona las solicitudes de jubilación y verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Qué edad y cotización permiten cobrar el 100% de la pensión en 2026

En 2026, la edad legal ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido. Sin embargo, la normativa permite jubilarse a los 65 años y cobrar el 100% de la base reguladora a quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados o más.

Este requisito será clave para los trabajadores nacidos, por ejemplo, en 1961 y 1962, que podrán acceder a la jubilación ordinaria ese año si cumplen el umbral de cotización. En caso contrario, deberán esperar hasta alcanzar la edad legal completa establecida.

El acceso al 100% de la pensión no depende solo del año de nacimiento, sino del cumplimiento estricto de estos dos factores: edad legal y años cotizados.

Quiénes podrán jubilarse según su año de nacimiento

Los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970 irán alcanzando progresivamente la edad de jubilación a lo largo de los próximos años. En 2026, el foco se sitúa especialmente en quienes nacieron en 1962, ya que ese será el año en el que cumplan 64 años.

Para este grupo, la posibilidad de jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión estará condicionada a haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si no alcanzan ese periodo, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse sin penalización.

Además, la normativa exige haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación, así como encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social.

Por qué 2026 es un año clave en la reforma de la jubilación

El año 2026 será el penúltimo del periodo transitorio fijado por la reforma de las pensiones de 2011, que estableció un aumento gradual de la edad legal de jubilación desde 2013 hasta 2027. A partir de ese último año, la edad ordinaria quedará fijada en 67 años, salvo para quienes alcancen el nuevo umbral de cotización.

La cuantía final de la pensión contributiva está vinculada al historial de cotizaciones y a la edad en el momento de la jubilación.

Durante este periodo, el sistema ha ido ajustando de forma progresiva tanto la edad exigida como los años necesarios para jubilarse a los 65 años sin recortes. En 2027, el requisito para hacerlo será de 38 años y 6 meses cotizados.

Este calendario explica por qué los próximos años serán decisivos para muchos trabajadores, que deberán revisar su vida laboral para comprobar si cumplen los requisitos que les permiten acceder al 100% de la pensión de jubilación o si deberán retrasar su retiro para evitar reducciones en la cuantía.