El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 16 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,56 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,77 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,59 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.1% en el precio de la gasolina y del 0.87% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 16 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.439 euros hasta los 1.849 euros

Barcelona: 1.419 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: 1.405 euros hasta los 1.75 euros

Granada: 1.439 euros hasta los 1.742 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 16 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.429 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: desde los 1.364 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde los 1.369 euros hasta los 1.719 euros

Granada: desde los 1.409 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.409 euros hasta los 1.695 euros.

Málaga: desde los 1.469 euros hasta los 1.789 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece rendimiento estable y eficiencia adecuada y contribuye a cuidar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.569 euros hasta los 1.899 euros

Valencia: desde 1.625 euros hasta los 1.889 euros

Granada: desde 1.599 euros hasta los 1.889 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: