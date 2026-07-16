Este jueves, 16 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,68 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 10.497. Esta cifra refleja una variación del -0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A. mostró una ligera tendencia bajista: dos caídas iniciales, tres avances, dos retrocesos, un rebote y dos descensos finales, con balance negativo y cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 7.39%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 21.78%. Dado que 7.39% es menor que 21.78%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su comportamiento más errático durante el periodo anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.