El precio del litro de combustible en España.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,76 euros y el diésel ronda los 1,58 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.31% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.95%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 15 de julio de 2026:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.359 euros hasta los 1.759 euros

Valencia: 1.369 euros hasta los 1.712 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.704 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 15 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: desde los 1.339 euros hasta los 1.709 euros

Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.699 euros

Granada: desde los 1.299 euros hasta los 1.629 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.458 euros

Zaragoza: desde los 1.518 euros hasta los 1.689 euros.

Málaga: desde los 1.467 euros hasta los 1.699 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.889 euros

Valencia: desde 1.52 euros hasta los 1.865 euros

Granada: desde 1.665 euros hasta los 1.869 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto: