En la apertura de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,56 euros y registran un volumen de 201968 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,64% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Telefónica alternó subidas y caídas al inicio, luego dominó la presión bajista con tres descensos seguidos y el saldo del periodo fue negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 20.7352%, que es inferior a la volatilidad anual del 24.9859%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la semana reciente, sugiriendo menos variaciones en su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

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La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.