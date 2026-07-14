El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este martes, 14 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,76 euros y el diésel ronda los 1,55 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.47% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.1%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 14 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.365 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.339 euros hasta los 1.669 euros

Granada: 1.369 euros hasta los 1.699 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 14 de julio en España?

Durante este martes, 14 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.339 euros hasta los 1.684 euros

Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.689 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.479 euros hasta los 1.669 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.699 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 octanos (RON), la elección más común para la mayoría de los coches; ayuda a prevenir el picado o la detonación, ofrece un funcionamiento constante y una eficiencia adecuada y contribuye a preservar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.639 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.859 euros

Granada: desde 1.679 euros hasta los 1.859 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: