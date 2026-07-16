Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que depara a tu signo hoy, jueves 16 de julio? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

El horóscopo para Acuario este jueves

Hoy podrías toparte con alguien muy cordial que te cautivará de inmediato; aun así, no te confíes. También es posible que recibas una llamada telefónica que te transporte sin rodeos a un recuerdo de tu pasado en el que fuiste muy feliz. Recuerda que esa felicidad también está a tu alcance ahora.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Acuario: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

En el trabajo, Acuario, conocerás a alguien muy amable que te deslumbrará de inmediato. Colabora con apertura, pero no te confíes ni reveles más de lo necesario.

Podrías recibir una llamada que te lleve a un momento muy feliz del pasado. Deja que te motive, sin olvidar que hoy también puedes construir logros.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario este jueves 16 de julio?

Hoy, Acuario vibra alto en el amor: una conversación honesta y un detalle espontáneo romperán el hielo.

Compatible con Géminis: comparten Aire, valoran la libertad y la charla ágil, por eso fluyen juntos.

¿Cómo son las personas de Acuario?

Acuario es independiente, original y curioso; valora la libertad de pensamiento y las ideas innovadoras. Suele ser humanitario y busca mejorar su entorno con una visión progresista.

En lo emocional puede parecer desapegado, pero es leal con sus amistades y causas. Disfruta de conversaciones profundas y enfoques poco convencionales para resolver problemas.

Con estas claves astrales, Acuario , cierra el día mirando hacia adelante: vuelve cada día a nuestras noticias para mantenerte al tanto, alinear tus decisiones con las tendencias del cielo y enterarte de tu futuro paso a paso.

Consejos de hoy para Acuario

Acuario, disfruta del encanto de quien conozcas hoy, pero mantén límites y observa con calma. Si una llamada te lleva a recuerdos felices, abrázalos sin idealizar y vuelve al presente. Crea un pequeño plan que te haga feliz hoy y confía en tu capacidad para estar bien ahora.