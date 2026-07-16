La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este jueves, 16 de julio de 2026 es de 12,05 euros y fijan un total de 333.487 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,72%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró rachas de dos alzas, dos caídas, dos alzas, tres caídas y un cierre con rebote, evidenciando volatilidad y ausencia de tendencia clara.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 13.77%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 30.06%. Dado que el 13.77% es menor que el 30.06%, se puede concluir que el comportamiento de Banco Santander en la última semana es mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, aunque la variabilidad de sus acciones puede ser notable en el contexto anual, recientemente ha mostrado un menor grado de inestabilidad.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).