La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 16 de julio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) abren en España a un precio de 12.37 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 104,963. Esta cifra representa una variación del 0.20% respecto al día anterior.

En los últimos diez días, Caixabank SA mostró volatilidad con alternancias frecuentes; aunque hubo tantas subidas como bajadas, el balance terminó ligeramente a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank durante la última semana se ha situado en 17.56%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 24.03%. Dado que la cifra semanal (17.56%) es menor que la cifra anual (24.03%), esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.