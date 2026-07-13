El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este lunes, 13 de julio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,53 euros, el de la gasolina 98 es de 1,74 euros y el del diésel es de 1,54 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.09% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.12%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 13 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.355 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.335 euros hasta los 1.676 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.629 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 13 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.329 euros hasta los 1.684 euros

Valencia: desde los 1.305 euros hasta los 1.699 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.619 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.409 euros hasta los 1.665 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.689 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece rendimiento estable y eficiencia adecuada y contribuye a cuidar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.855 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.629 euros hasta los 1.868 euros

Granada: desde 1.685 euros hasta los 1.829 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: